Teenager werden Mütter

Episode 7

ATVStaffel 13Folge 7
Folge 7: Episode 7

60 Min.Ab 12

Jung-Mama Jessi wird zur "Kevin-Testerin": Kevin will für seinen Nachwuchs ein guter Vater sein und nachdem gut Ding Weile braucht, stellt Jessi schon jetzt seine Papa-Künste auf die Probe. Dass die beiden wirklich ein Mädchen bekommen sollen, mag der werdende Vater jedoch noch nicht ganz glauben. Er sieht weiterhin eine 20-prozentige Chance, dass es ein Bub wird.

ATV
