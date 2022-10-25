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Teenager werden Mütter

Episode 9

ATVStaffel 13Folge 9vom 25.10.2022
Episode 9

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Teenager werden Mütter

Folge 9: Episode 9

62 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

Staffelfinale bei "Teenager werden Mütter"! Familiendrama pur: Nach einem heftigen Streit zwischen Kevins Eltern und seiner Freundin Jessi ist die Lage endgültig eskaliert. Familienidylle pur herrscht dagegen im oberösterreichischen Wels. Denn Edith und ihr Freund Daniel haben mit Cloés Papa Mo und dessen neuen Freundin Kathrin Frieden geschlossen.

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