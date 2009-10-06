Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 3: Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 3
72 Min.Folge vom 06.10.2009Ab 12
In der dritten Folge von "Teenager werden Mütter" wird es für die 17-jährige, hochschwangere Sandra aus Wien 21 ernst. Denn es treten Komplikationen in der Schwangerschaft auf, die in weiterer Folge auch die Geburt zu einer Nervenprobe für sie und ihre Angehörigen machen. Wird alles gut gehen und wird sie ihr Kind auf natürliche Art und Weise zur Welt bringen können? Doch auch bei Steven liegen die Nerven blank. Denn er will seiner Freundin Bianca (18), die ihm seine Tochter Leoni geschenkt hat, die alles entscheidende Frage stellen. Doch wie wird sie darauf reagieren? Und natürlich gibt es auch noch Neues von Rada, Gabriel, Nina & Co.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen