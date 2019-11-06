Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Folge 1: Staffel 1 Folge 1
93 Min. Folge vom 06.11.2019
Schnitzel, Wein, Müsli - wie gut ist günstig wirklich? Eine Familie macht den Alltagstest und prüft Lebensmittel auf Qualität und Geschmack. Sie testet die zehn beliebtesten Produkte vom Discounter, Supermarkt oder Fachhändler. Spitzenkoch Stefan Ziemann und sein Team geben Tipps, worauf bei Frische und Inhaltsstoffen zu achten ist. Die Alltagserfahrungen der Familie werden anschließend in wissenschaftlichen Tests überprüft. Rechte: kabel eins
Genre: Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
