Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Fußball-WM in Brasilien wirft ihre großen Schatten auch auf Deutschland. Im WM-Special testen wir alles, was zu einem genussvollen Fußballfest dazugehört. Von Bier und Flips, bis zum TV-Beamer - wie finde ich für eine gelungene WM das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der wichtigsten Fußball-Accessoires heraus? Auf dem Prüfstand stehen Waren vom Discounter, Supermarkt und Fachhändler. Neben dem Alltagstest einer siebenköpfigen Familie machen zudem Experten den Check im Labor. Rechte: kabel eins
