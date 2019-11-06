Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Osterspecial mit Süßigkeiten

Osterspecial mit SüßigkeitenJetzt kostenlos streamen

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Folge 4: Osterspecial mit Süßigkeiten

91 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schokoküsse, Fruchtgummi oder Pralinen - wie teuer müssen Süßigkeiten sein, um uns ohne böse Nebenwirkungen zu beglücken? Wir testen die Besten aus den Angeboten von Discounter, Supermarkt und Fachhändler. Die subjektiven Alltagserfahrungen der zwölfköpfigen Familie Thiesen fundieren unsere Experten mit wissenschaftlichen Tests in unabhängigen Labors und mit ausgewiesenen Experten. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Kabel Eins

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Alle 1 Staffeln und Folgen