Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Folge 4: Osterspecial mit Süßigkeiten
91 Min. vom 06.11.2019 Ab 12
Schokoküsse, Fruchtgummi oder Pralinen - wie teuer müssen Süßigkeiten sein, um uns ohne böse Nebenwirkungen zu beglücken? Wir testen die Besten aus den Angeboten von Discounter, Supermarkt und Fachhändler. Die subjektiven Alltagserfahrungen der zwölfköpfigen Familie Thiesen fundieren unsere Experten mit wissenschaftlichen Tests in unabhängigen Labors und mit ausgewiesenen Experten. Rechte: kabel eins
Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Genre: Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
