Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Staffel 1 Folge 3

Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Folge 3: Staffel 1 Folge 3

96 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Gans, Glühwein oder Schokonikoläuse - wie teuer muss die Schlemmerei zu Weihnachten wirklich sein - wie gut ist günstig und wie sehr werden Verbraucher mit teuren Lebensmitteln abgezockt? Im Weihnachts-Special von "Teuer oder billig - Wir testen die Besten!" prüft die 12-köpfige Großfamilie Thiesen aus Adenau am Nürburgring typische Weihnachtsleckereien auf Qualität und Geschmack. Sie testet die sieben beliebtesten Produkte aus drei verschiedenen Preisklassen - Discounter, Supermarkt und Fachhändler. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Kabel Eins

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Alle 1 Staffeln und Folgen