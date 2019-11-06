Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
96 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Gans, Glühwein oder Schokonikoläuse - wie teuer muss die Schlemmerei zu Weihnachten wirklich sein - wie gut ist günstig und wie sehr werden Verbraucher mit teuren Lebensmitteln abgezockt? Im Weihnachts-Special von "Teuer oder billig - Wir testen die Besten!" prüft die 12-köpfige Großfamilie Thiesen aus Adenau am Nürburgring typische Weihnachtsleckereien auf Qualität und Geschmack. Sie testet die sieben beliebtesten Produkte aus drei verschiedenen Preisklassen - Discounter, Supermarkt und Fachhändler. Rechte: kabel eins
Genre:Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
12
Copyrights:© kabel eins