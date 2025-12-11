Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die andere Seite der Krawatte

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 11.12.2025
Die andere Seite der Krawatte

Folge 5: Die andere Seite der Krawatte

20 Min.Folge vom 11.12.2025

Penny hat Leonard und Leslie gemeinsam gesehen und fragt ihn, ob die beiden ein Paar seien. Leonard verneint dies vehement, doch ein Schäferstündchen mit Leslie kann er nicht leugnen. Als ihm Leslie allerdings klarmacht, dass es sich um eine einmalige Sache handelt, ist er zutiefst verletzt. Er ärgert sich so sehr, dass er gar nicht mitbekommt, wie glücklich Penny darüber ist, dass zwischen ihm und Leslie nichts läuft. Und auch Sheldon macht eine aufregende Entdeckung ...

