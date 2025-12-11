Die andere Seite der KrawatteJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 5: Die andere Seite der Krawatte
20 Min.Folge vom 11.12.2025
Penny hat Leonard und Leslie gemeinsam gesehen und fragt ihn, ob die beiden ein Paar seien. Leonard verneint dies vehement, doch ein Schäferstündchen mit Leslie kann er nicht leugnen. Als ihm Leslie allerdings klarmacht, dass es sich um eine einmalige Sache handelt, ist er zutiefst verletzt. Er ärgert sich so sehr, dass er gar nicht mitbekommt, wie glücklich Penny darüber ist, dass zwischen ihm und Leslie nichts läuft. Und auch Sheldon macht eine aufregende Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen