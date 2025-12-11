Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das Mittelerde-Paradigma

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 11.12.2025
Das Mittelerde-Paradigma

Das Mittelerde-ParadigmaJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 6: Das Mittelerde-Paradigma

21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6

Penny lädt die vier Physiker Leonard, Sheldon, Howard und Raj zu einer Halloween-Party ein. Die Männer sind begeistert - würden sie nicht alle mit dem gleichen Kostüm ankommen. Nachdem sie sich umkostümiert haben, geht's auf zur Party - doch sie sind die ersten Gäste. Mit der Zeit füllt sich die Wohnung, und auch Kurt ist mit von der Partie. Leonard versucht, Pennys Exfreund die Stirn zu bieten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen