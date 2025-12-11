Das Mittelerde-ParadigmaJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Das Mittelerde-Paradigma
21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Penny lädt die vier Physiker Leonard, Sheldon, Howard und Raj zu einer Halloween-Party ein. Die Männer sind begeistert - würden sie nicht alle mit dem gleichen Kostüm ankommen. Nachdem sie sich umkostümiert haben, geht's auf zur Party - doch sie sind die ersten Gäste. Mit der Zeit füllt sich die Wohnung, und auch Kurt ist mit von der Partie. Leonard versucht, Pennys Exfreund die Stirn zu bieten ...
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen