The Big Bang Theory
Folge 4: Die Leuchtfisch-Idee
20 Min.Folge vom 11.05.2026
Leonard und Sheldon lernen auf einer Party ihren neuen Chef kennen. Sheldon kann sich mal wieder nicht zurückhalten und steckt seinem Vorgesetzten, was er von ihm hält - nämlich nichts. Als Sheldon daraufhin seinen Job verliert, nimmt er sich endlich Zeit für Experimente, die er schon immer einmal durchführen wollte. Nach leuchtenden Fischen ist nun der Webstuhl dran. Leonard platzt der Kragen! Nur eine Person kann Sheldon jetzt noch zur Besinnung bringen: seine Mutter Mary ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen