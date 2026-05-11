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The Big Bang Theory

Die Leuchtfisch-Idee

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 11.05.2026
Die Leuchtfisch-Idee

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The Big Bang Theory

Folge 4: Die Leuchtfisch-Idee

20 Min.Folge vom 11.05.2026

Leonard und Sheldon lernen auf einer Party ihren neuen Chef kennen. Sheldon kann sich mal wieder nicht zurückhalten und steckt seinem Vorgesetzten, was er von ihm hält - nämlich nichts. Als Sheldon daraufhin seinen Job verliert, nimmt er sich endlich Zeit für Experimente, die er schon immer einmal durchführen wollte. Nach leuchtenden Fischen ist nun der Webstuhl dran. Leonard platzt der Kragen! Nur eine Person kann Sheldon jetzt noch zur Besinnung bringen: seine Mutter Mary ...

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