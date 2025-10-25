The Big Bang Theory
Folge 10: Jodeln für Nerds
19 Min.Folge vom 25.10.2025
Sheldon hadert immer noch mit seinem wissenschaftlichen Versagen bei der Entdeckung des Super-Elements. Mit Hilfe seines alten Freundes Wil Wheaton lernt er allerdings, mit seinem Scheitern umzugehen. Dann macht ihm Leonard jedoch einen Strich durch die Rechnung. Bernadette und Howard beherbergen unterdessen Raj, der vorübergehend seine Wohnung räumen muss. Dass die Gastfreundschaft in eine Ehekrise mündet, hätte wohl keiner der Beteiligten gedacht ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen