Keine hübschen Frauen!

PULS 4Staffel 7Folge 12vom 10.11.2025
Folge 12: Keine hübschen Frauen!

21 Min.Folge vom 10.11.2025

Penny konnte endlich eine kleine Nebenrolle in einer bekannten TV-Serie ergattern und freut sich wie eine Schneekönigin. Beim gemeinsamen Fernsehabend mit der Clique muss sie jedoch feststellen, dass ihre Szene herausgeschnitten wurde. Penny ist bitter enttäuscht, und Leonard tritt mit seinen Trostversuchen ständig ins Fettnäpfchen. Die Krise ist unausweichlich ... Sheldon versucht unterdessen, Humor wissenschaftlich zu analysieren, um lustiger zu werden - zum Leidwesen von Amy.

PULS 4
