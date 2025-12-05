Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 7Folge 13vom 05.12.2025
20 Min. Folge vom 05.12.2025

Penny schmeißt ihren Job in der Cheesecake Factory hin, um sich nur noch auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. Leonard ist davon wenig begeistert, traut sich aber nicht, Penny seine Bedenken mitzuteilen. Während Sheldon allen auf die Nerven geht, weil er sich ein paar Tage freinehmen musste und nichts mit sich anzufangen weiß, wird Amy an der Uni von einem sehr speziellen Verehrer umgarnt.

