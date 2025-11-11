Mein Gespräch mit MutterJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 18: Mein Gespräch mit Mutter
20 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Howard und Sheldon sind noch immer gemeinsam in Texas unterwegs und wollen Sheldons Mutter einen Überraschungsbesuch abstatten. Als sie bei ihr ankommen, beobachtet Sheldon sie durch das Fenster mit einem Mann beim Sex und ist völlig außer sich ... Zu Hause veranstaltet Raj unterdessen zum Unmut seiner Freunde ein Überraschungs-Krimi-Dinner, das insbesondere Penny und Leonard herausfordert.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen