The Big Bang Theory

Mein Gespräch mit Mutter

ATV 2Staffel 7Folge 18vom 11.11.2025
Folge 18: Mein Gespräch mit Mutter

20 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Howard und Sheldon sind noch immer gemeinsam in Texas unterwegs und wollen Sheldons Mutter einen Überraschungsbesuch abstatten. Als sie bei ihr ankommen, beobachtet Sheldon sie durch das Fenster mit einem Mann beim Sex und ist völlig außer sich ... Zu Hause veranstaltet Raj unterdessen zum Unmut seiner Freunde ein Überraschungs-Krimi-Dinner, das insbesondere Penny und Leonard herausfordert.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

