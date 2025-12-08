Wenn Männer Händchen halten ...Jetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 17: Wenn Männer Händchen halten ...
19 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Dass sich Howard und Sheldon ständig kabbeln, ist Bernadette ein Dorn im Auge. Also setzt Howard alles daran, das Verhältnis zu Sheldon zu verbessern und die Sticheleien sein zu lassen. Sheldon findet die Idee grundsätzlich gut, kann aber seinerseits nicht auf Seitenhiebe verzichten. Leonard und Penny geraten unterdessen in eine Krise, weil Penny eine Rolle in einem schrecklichen Film abgelehnt hat, obwohl sie pleite und arbeitslos ist. Dann geht auch noch ihr Auto kaputt ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
