Geschwindigkeit zählt: Wer holt sich den Bonus?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Family Power Couples
Folge 4: Geschwindigkeit zählt: Wer holt sich den Bonus?
105 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12
In Woche vier müssen die verbliebenen Couples erneut ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Bei der Challenge durch einen wackeligen Parcours entfacht ein erbitterter Konkurrenzkampf, denn nur die drei schnellsten Teams erhalten einen Bonus. Bei der Mental Activity müssen die Kandidat:innen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Am Ende der Woche geht es auf die Waage: Bei wem sind am meisten Pfunde gepurzelt und welches Team muss gehen?
Genre:Reality
Produktion:GR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1