Geschwindigkeit zählt: Wer holt sich den Bonus?

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 20.09.2021
105 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12

In Woche vier müssen die verbliebenen Couples erneut ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Bei der Challenge durch einen wackeligen Parcours entfacht ein erbitterter Konkurrenzkampf, denn nur die drei schnellsten Teams erhalten einen Bonus. Bei der Mental Activity müssen die Kandidat:innen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Am Ende der Woche geht es auf die Waage: Bei wem sind am meisten Pfunde gepurzelt und welches Team muss gehen?

SAT.1
