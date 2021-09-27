Halbfinale mit einem anspruchsvollen TriathlonJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Family Power Couples
Folge 5: Halbfinale mit einem anspruchsvollen Triathlon
105 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 12
Halbfinale bei den Family Power Couples: Den verbliebenen Teams steht ein anspruchsvoller Triathlon bevor, bei dem sie verschiedene Aufgaben bewältigen müssen. Das schnellste Couple gewinnt einen Gewichtsbonus. Mental-Coach Hassina hat sich für das Halbfinale eine Mutprobe ausgedacht: Der Sprung von einem Boot ins offene Meer soll den Aufbruch in ein neues Leben symbolisieren. Welches Team kann die Aufgaben am besten meistern und schafft den Einzug ins Finale?
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser - Family Power Couples
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:GR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1