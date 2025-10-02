Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein ganzer Abend voller Rätsel: Nur wer clever kombiniert, kann sie lösen

In "The Connection" müssen vier Kandidaten im Studio komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat und den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg. Dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.

