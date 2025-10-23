Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Connection

Was ist die Verbindung zwischen Atlas, Bohnenranke und Hagrid?

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 23.10.2025
Was ist die Verbindung zwischen Atlas, Bohnenranke und Hagrid?

Was ist die Verbindung zwischen Atlas, Bohnenranke und Hagrid?Jetzt kostenlos streamen

The Connection

Folge 5: Was ist die Verbindung zwischen Atlas, Bohnenranke und Hagrid?

95 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6

In "The Connection" müssen vier Kandidaten im Studio komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat und den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg. Dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Connection
SAT.1
The Connection

The Connection

Alle 1 Staffeln und Folgen