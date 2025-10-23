Was ist die Verbindung zwischen Atlas, Bohnenranke und Hagrid?Jetzt kostenlos streamen
The Connection
Folge 5: Was ist die Verbindung zwischen Atlas, Bohnenranke und Hagrid?
95 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
In "The Connection" müssen vier Kandidaten im Studio komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat und den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg. Dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Connection
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn