Eine Braut, ein Schatten und ein AlienJetzt kostenlos streamen
The Dead Files
Folge vom 26.02.2026: Eine Braut, ein Schatten und ein Alien
88 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Medium Amy und Ex-Mordermittler Steve reisen nach Flagstaff, Arizona, um rätselhafte Vorgänge in einem esoterischen Kristallgeschäft zu untersuchen. Doch schon bald zeigt sich, dass der Spuk weit über die Mauern des Ladens hinausgeht. In der ganzen Stadt berichten Menschen von Angriffen, Schattenwesen und anderen unheimlichen Erscheinungen. Während Amy beunruhigende Visionen hat, deckt Steve eine Geschichte voller Gewalt, Tragödien und ungeklärter Todesfälle auf. Die Ermittler stehen vor der großen Frage: Können sie der heimgesuchten Gemeinde helfen – oder ist Flagstaff dazu verdammt, mit den Toten zu leben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.