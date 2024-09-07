The Great Indoors
Folge 1: Auf zu neuen Ufern
21 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Jack Gordon, der abenteuerlustige Reporter eines Outdoor-Magazins, wird von seinem Chef Roland vor vollendete Tatsachen gestellt: Seine Zeit im Außendienst ist zu Ende und ab sofort muss er einem stinknormalen Bürojob nachgehen. Zu allem Überfluss wird auch noch Rolands Tochter Brooke, mit der Jack eine einschlägige Erfahrung während eines Personalausfluges hatte, seine neue Vorgesetzte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Great Indoors
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television