The Great Indoors

Auf zu neuen Ufern

ATVStaffel 1Folge 1vom 07.09.2024
Folge 1: Auf zu neuen Ufern

21 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Jack Gordon, der abenteuerlustige Reporter eines Outdoor-Magazins, wird von seinem Chef Roland vor vollendete Tatsachen gestellt: Seine Zeit im Außendienst ist zu Ende und ab sofort muss er einem stinknormalen Bürojob nachgehen. Zu allem Überfluss wird auch noch Rolands Tochter Brooke, mit der Jack eine einschlägige Erfahrung während eines Personalausfluges hatte, seine neue Vorgesetzte ...

