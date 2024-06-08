The Great Indoors
Folge 8: Büro-Dates
Clark ist über beide Ohren in Emma verliebt, aber zu schüchtern, ihr seine Gefühle zu gestehen. Jack will ihn unterstützen und überzeugt zunächst den Personalrat, das Verbot von Büro-Beziehungen aufzuheben. Dann quatscht er Clark in ein Date mit Emma, an dem auch Amy, eine Kollegin aus der Buchhaltung, teilnimmt. Amy ist fasziniert von Jack, und die beiden verbringen die Nacht miteinander. Zum Jacks Leidwesen weicht Amy am nächsten Tag jedoch nicht mehr von seiner Seite ...
