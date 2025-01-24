The Haunted Museum
Folge vom 24.01.2025: Besessen von Peggy
37 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 16
Jayne Harris, eine Expertin für Spuk-Puppen, erhält eine verzweifelte Mail. Eine Frau aus Nordengland wendet sich an sie, weil sie von einer besessenen Puppe terrorisiert wird. Die erfahrene Expertin entschließt sich, die Puppe zu sich zu holen. Schnell sucht sich das Böse in Jayne ein neues Opfer, sie wird zunehmend von Albträumen und Migräneanfällen geplagt. In ihren Visionen sieht sie immer wieder ein Mädchen in einem blauen Kleid - doch was hat es mit dem Kind namens Peggy auf sich?
Genre:Paranormal
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.