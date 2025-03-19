The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Folge vom 19.03.2025: Der Eiertanz
44 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Jared Douglas und sein Team werden im Hinterland des Pazifischen Nordwestens mit einer Herausforderung konfrontiert, mit der sie nicht gerechnet haben. Eine Kanadagans hat ihr Nest unter der Rampe gebaut. Die Vögel stehen in diesem Teil des Landes unter besonderem Schutz und die Holzfäller dürfen den gefiederten Untermieter nicht vertreiben. Diese Vorschrift könnte den Forstunternehmer viel Geld kosten, aber jammern hilft nicht weiter. Finden die Männer für das Problem eine Lösung? Und in der Nähe des zweiten Camps treibt sich ein großer Grizzly herum.
Genre:im Freien/Outdoor, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.