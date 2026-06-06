The Neighborhood
Folge 19: Die Quinceanera
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Als Tina erfährt, dass Yoli an ihrem 15. Geburtstag keine Quinceañera hatte, möchte sie das Fest für das Mädchen nachholen. Dafür dekoriert sie die Werkstatt und plant eine große Party. Da Yolis Vater aus dem Land ausgewiesen wurde und somit nicht dabei sein kann, will Calvin dessen Rolle übernehmen und mit Yoli an dem besonderen Tag Salsa tanzen. Seine Kenntnisse im lateinamerikanischen Tanz lassen jedoch zu wünschen übrig, obwohl Calvin sehr von sich selbst überzeugt ist.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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