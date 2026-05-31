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The Neighborhood

Das Revival

ProSiebenStaffel 4Folge 21vom 06.06.2026
Das Revival

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The Neighborhood

Folge 21: Das Revival

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Nach vielen Jahren bekommen Tina und ihre Freundinnen Nicki und Janice die Möglichkeit, mit ihrer ehemaligen Band "Femme Nasty" zu performen. Anfangs sind die drei begeistert, allerdings kommt es sehr schnell zu einem Riesenstreit, als Tina ihre Freundin Nicki in Malcolms Schlafzimmer vorfindet. Tina möchte den Auftritt hinschmeißen, Nicki hingegen kündigt an, dass sie mit oder ohne Tina ihre Sternstunde auf der Bühne erleben wird. Wird das Comeback doch noch stattfinden?

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