The Neighborhood
Folge 21: Das Revival
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Nach vielen Jahren bekommen Tina und ihre Freundinnen Nicki und Janice die Möglichkeit, mit ihrer ehemaligen Band "Femme Nasty" zu performen. Anfangs sind die drei begeistert, allerdings kommt es sehr schnell zu einem Riesenstreit, als Tina ihre Freundin Nicki in Malcolms Schlafzimmer vorfindet. Tina möchte den Auftritt hinschmeißen, Nicki hingegen kündigt an, dass sie mit oder ohne Tina ihre Sternstunde auf der Bühne erleben wird. Wird das Comeback doch noch stattfinden?
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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