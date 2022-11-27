Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Das Ende der Unschuld

FilmRiseStaffel 1Folge 1
Das Ende der Unschuld

Das Ende der UnschuldJetzt kostenlos streamen

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Folge 1: Das Ende der Unschuld

49 Min.Ab 16

Das westaustralische Perth ist eine verschlafene Gemeinde, bis es 1963 von mehreren nächtlichen Morden erschüttert wird. Die Polizei ist überzeugt, es mit einem Serienkiller zu tun zu haben, den die Presse schon bald den "Night Caller" nennt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
FilmRise
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Alle 1 Staffeln und Folgen