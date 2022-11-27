The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
Folge 2: Der Stich
50 Min.Ab 16
Rosemary Andersons Freund John Button wird verhaftet und vor Gericht für schuldig gesprochen. Doch dann spürt die Polizei einen weiteren Mann auf: Eric Edgar Cooke gesteht mehrere Morde, darunter auch den an Rosemary Anderson.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2020 Night Caller Pty Ltd