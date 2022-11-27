Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Das Bekenntnis

FilmRiseStaffel 1Folge 3
Das Bekenntnis

Das BekenntnisJetzt kostenlos streamen

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Folge 3: Das Bekenntnis

50 Min.Ab 16

Die Polizei ist zuversichtlich, dass sie endlich den "Night Caller" gefasst hat. Eric Edgar Cooke gesteht die Schießerei am Australia Day sowie weitere Taten. Die Polizei will jedoch nicht glauben, dass Eric auch Rosemary oder Jillian getötet hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller
FilmRise
The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller

Alle 1 Staffeln und Folgen