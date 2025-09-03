Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spiele beginnen!

ProSieben Staffel 1 Folge 2 vom 03.09.2025
46 Min. Folge vom 03.09.2025 Ab 12

Für das erste Spiel musste der Power Player seine Mitkandidat:innen in Pärchen bilden. Im Gladiator-Game müssen diese Pairings dann gegeneinander antreten. Die Wahl der Paare sorgt für Misstrauen: Was hat sich der Power Player dabei gedacht? Leon eckt mit seiner Aggression im Game bei den anderen an.

ProSieben
