Pure Verzweiflung und geheime Intrigen

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 10.09.2025
Folge 5: Pure Verzweiflung und geheime Intrigen

47 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

In der "The Power"-Villa liegen die Nerven blank. Während Emma beim Gespräch über ihre toxische Beziehung in Tränen ausbricht, ist Serkan dem Power Player auf der Spur und bietet Kader einen durchdachten Pakt an.

ProSieben
