Stress in der Villa: Wer wird die erste Zielperson?Jetzt kostenlos streamen
The Power Highlight Cut
Folge 3: Stress in der Villa: Wer wird die erste Zielperson?
46 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Deep Talk, Stress und Streit. Die Promis zeigen sich verletztlich und gestehen sich vergangene Fehler ein. Vor allem Serkan öffnet sich den anderen gegenüber. Emma dagegen macht Leon eine Ansage. Dieser nervt sie extrem. Und während die Spieler:innen auf der Suche nach dem Power Player sind, wählt dieser seine erste Zielperson. Wer bleibt am Ende übrig?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power Highlight Cut
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prosieben