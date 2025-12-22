Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rising of the Shield Hero

Crunchy RollStaffel 1Folge 19
Folge 19: Die vier heiligen Helden

23 Min.Ab 12

Der 20-jährige Student Naofumi Iwatani, ein einfacher Otaku, landet nach dem Lesen der "Chronik der vier heiligen Waffen" auf wundersame Weise in der fremden Welt Melromarc. Dort wird er zum "Helden des Schildes" ernannt, um gemeinsam mit drei anderen Auserwählten das Reich vor unaufhaltsamen Monsterwellen zu schützen. Doch Verrat und Misstrauen lassen ihn bald allein kämpfen ...

