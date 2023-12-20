Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Final-Menü mit vielen Aromen, harten Koch-Kämpfen und Überraschungen

SAT.1Staffel 12Folge 9vom 20.12.2023
Final-Menü mit vielen Aromen, harten Koch-Kämpfen und Überraschungen

Final-Menü mit vielen Aromen, harten Koch-Kämpfen und ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 9: Final-Menü mit vielen Aromen, harten Koch-Kämpfen und Überraschungen

149 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 6

Im großen Finale möchte Drei-Sternekoch Juan Amador von den Kandidat:innen mit vegetarischen "7-Aromen-Kombis" verwöhnt werden. In der zweiten Runde müssen die Kochtalente ein deliziöses Fischgericht auf den Genuss-Löffel zaubern. Im Entscheidungskochen um den Staffelsieg kreieren die Finalisten einen Fleischgang und müssen dabei mit einer Geheimzutat kreativ werden. Wer gibt den Löffel ab und wem gelingt der ganz große Coup?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen