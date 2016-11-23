Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzschlag bis zum Hals: Wer wir der Gewinner von The Taste 2016?

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 23.11.2016
Folge 7: Herzschlag bis zum Hals: Wer wir der Gewinner von The Taste 2016?

140 Min.Folge vom 23.11.2016Ab 12

Im großen Finale geht es um alles: Wer wird sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und die 50.000 Euro Siegprämie erkochen? Unter dem Motto "Überraschungen" sollen die Kandidaten aus scheinbar abenteuerlichen Zutatenkombinationen ein köstliches Löffel-Gericht kreieren. Was werden sie aus Birne und Nelke, Ziegenfrischkäse und Tamarillo oder Roter Bete und Starkbier zaubern?

SAT.1
