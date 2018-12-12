Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 10vom 12.12.2018
132 Min.Folge vom 12.12.2018Ab 12

Es weihnachtet sehr bei "The Taste"! Im großen "The Taste - Weihnachtsspezial" treten acht ehemalige Schützlinge der Coaches Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl gegeneinander an. Tohru Nakamura und Léa Linster nehmen als Gastjuroren die Löffel der acht All-Stars genau unter die Lupe. Die Challenge: Die Köchinnen und Köche müssen ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü kochen. Wer schafft es, die Jury mit feierlichen Düften und Geschmäckern zu verzaubern?

