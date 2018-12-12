The Taste - WeihnachtsspezialJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 10: The Taste - Weihnachtsspezial
132 Min.Folge vom 12.12.2018Ab 12
Es weihnachtet sehr bei "The Taste"! Im großen "The Taste - Weihnachtsspezial" treten acht ehemalige Schützlinge der Coaches Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl gegeneinander an. Tohru Nakamura und Léa Linster nehmen als Gastjuroren die Löffel der acht All-Stars genau unter die Lupe. Die Challenge: Die Köchinnen und Köche müssen ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü kochen. Wer schafft es, die Jury mit feierlichen Düften und Geschmäckern zu verzaubern?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen