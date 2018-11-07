Süße Versuchung - Kreative Desserts bei 'The Taste'Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Süße Versuchung - Kreative Desserts bei 'The Taste'
121 Min.Folge vom 07.11.2018Ab 6
Unter den wachsamen Augen von Gast-Juror Christian Hümbs müssen die Kandidaten heute das Thema "Dessert" kulinarisch umsetzen. Im Solokochen gilt es Kopfsalat, Himbeeren und weiße Schokolade zu verarbeiten.
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The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1 & © Season 6: Sat.1
Enthält Produktplatzierungen