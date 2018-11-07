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The Taste

Süße Versuchung - Kreative Desserts bei 'The Taste'

SAT.1Staffel 6Folge 5vom 07.11.2018
Süße Versuchung - Kreative Desserts bei 'The Taste'

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The Taste

Folge 5: Süße Versuchung - Kreative Desserts bei 'The Taste'

121 Min.Folge vom 07.11.2018Ab 6

Unter den wachsamen Augen von Gast-Juror Christian Hümbs müssen die Kandidaten heute das Thema "Dessert" kulinarisch umsetzen. Im Solokochen gilt es Kopfsalat, Himbeeren und weiße Schokolade zu verarbeiten.

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