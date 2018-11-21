Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inspiration aus dem Wald: Wacholder, Fichte und Lärche

SAT.1Staffel 6Folge 7vom 21.11.2018
122 Min.Folge vom 21.11.2018Ab 6

Heute ist "Wald" das vorgegebene Thema: Die Hobbyköche dürfen Steinpilze, Maronen, Haselnüsse sowie Waldhonig im Teamkochen verarbeiten. Danach gilt es die drei Geheimzutaten Lärchenöl, Wacholderbutter und sauer eingelegte Fichtentriebe zu einem leckeren Gericht zu zaubern, bevor es im Entscheidungskochen feuchtfröhlich mit Waldhimbeergeist und Gin weitergeht.

