Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Maßlose Löffelkreationen

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 29.09.2021
Maßlose Löffelkreationen

Maßlose LöffelkreationenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 5: Maßlose Löffelkreationen

125 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12

"Darf's ein bisschen mehr sein?" Bei Gastjuror Max Strohe steht heute alles im Zeichen der "Maßlosigkeit". So dürfen unsere Hobby- und Profiköche im Teamkochen unter Beweis stellen, wie sie das Thema auf furchtlose, geheimnisvolle, egozentrische und erotische Weise auf dem Teller interpretieren. Im Solokochen stehen dann schließlich Max' Geheimzutaten auf dem Speiseplan: Wer kreiert aus Lauch, Knochenmark und Jakobsmuscheln ein kulinarisches Highlight?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen