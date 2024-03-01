The Tribe
Folge 29: Ein unerwartetes Angebot
26 Min.Ab 6
Ebony hat mir ihrer flammenden Rede die Mall davor bewahrt, von den wütenden Horden gestürmt zu werden. Aber ob sie sich selbst auch retten kann, ist noch die Frage. Danny und Bray bedrängen sie, ihre Redegewandtheit für Frieden und Fortschritt.
