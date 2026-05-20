The Tribe
Folge 19: Die Tyrannin
26 Min.Ab 6
Jack wartet ungeduldig darauf, dass Ellie von der Farm zurückkehrt. Er ist eifersüchtig und fragt sich natürlich, was Ellie so lange dort macht. Dass Dal dabei ist, beruhigt ihn auch nicht gerade. Derweil nimmt Dannis Entwurf für die neue.
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The Tribe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited