The Tribe
Folge 20: Ein falscher Verdacht
26 Min.Ab 6
Gemeinsam beerdigen die Mallratten Bob, den Hund. Besonders Patsy und Cloe sind verzweifelt, Bob war schließlich ihr bester Freund. Die Situation wird noch schlimmer, als Tai-San ein verdächtiges Kristall auf dem Boden ihres Labors findet. Damit ist.
