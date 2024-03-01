The Tribe
Folge 13: Die verehrte Mutter
26 Min.Ab 6
Die Verunsicherung in Bezug auf Ryan lässt Salene rückfällig werden, sie kämpft wieder mit ihrer Bulimie und verliert! Ryan bekommt das mit und holt sich zweifelhafte Beziehungstipps von Lex. In der Nacht kommt Ebony zu Trudy und weckt sie auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Tribe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited