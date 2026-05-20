The Tribe
Folge 11: Der Gesetzentwurf
26 Min.Ab 6
Bray fühlt sich nicht wohl bei dem Gedanken an die Verantwortung, die er übernimmt, wenn Tai-San ihm die Formel für das Gegenmittel anvertraut. Tai-San findet jedoch Mittel und Wege, um ihn zu überzeugen. Auch wenn Bray erst überzeugt werden muss.
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The Tribe
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited