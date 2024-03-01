The Tribe
Folge 5: Schutz für Tai-San
26 Min.Ab 6
Lex wird von der wutentbrannten Alice überfallen und ins Labor zur Tai-San gezerrt. Sie verlangt das Gegenmittel, doch damit nicht genug, nachdem sie es bekommen hat nimmt sie noch eine kleine Sicherheit mit: Tai-San. Sie bleibt solange Alice Geisel.
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited