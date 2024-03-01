Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Tribe

Schutz für Tai-San

RiCStaffel 2Folge 5
Schutz für Tai-San

Schutz für Tai-SanJetzt kostenlos streamen

The Tribe

Folge 5: Schutz für Tai-San

26 Min.Ab 6

Lex wird von der wutentbrannten Alice überfallen und ins Labor zur Tai-San gezerrt. Sie verlangt das Gegenmittel, doch damit nicht genug, nachdem sie es bekommen hat nimmt sie noch eine kleine Sicherheit mit: Tai-San. Sie bleibt solange Alice Geisel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Tribe
RiC
The Tribe

The Tribe

Alle 5 Staffeln und Folgen