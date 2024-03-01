The Tribe
Folge 14: Reise in die Vergangenheit
26 Min.Ab 6
Trudys große Stunde ist gekommen, sie soll über Ebonys Schicksal entscheiden! Doch erst möchte Trudy von Ebony wissen, warum diese sie schon immer gehasst hat! Das ist die lange Geschichte, wie aus Martin Zoot wurde, was aus dem Kapitän der.
