Folge 19: Verdacht gegen Siva
Die ganze Stadt feiert ausgelassen die Inbetriebnahme des Kraftwerkes und Ram ist hoch erfreut über seinen Triumph. Auch die "Mallrats" sind begeistert von der Elektrizität, doch kurz darauf bricht wegen eines Kurzschlusses ein Feuer in der Mall aus.
