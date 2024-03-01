The Tribe
Folge 4: Veds Kommunikator
Trudy und Amber finden zwar einen Unterschlupf, doch nichts zu essen. Sie sind völlig entkräftet und Amber erklärt, dass sie zurück zu ihrem alten Stamm gehen will. Trudy ist schockiert, denn sie hatte gehofft, dass Amber die "Mallrats" retten würde.
