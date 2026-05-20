The Tribe
Folge 11: Lex ermittelt
25 Min.Ab 6
Lex will herauszufinden, wer hinter dem versuchten Attentat im Hotel steckt. An Verdächtigen mangelt es ihm nicht, doch keiner will sich von ihm befragen lassen. Vor allem die "Technos" sind nicht damit einverstanden, dass Lex gegen sie ermittelt.
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The Tribe
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited