ORF1Staffel 1Folge 1vom 06.08.2025
59 Min.Folge vom 06.08.2025

Harry Styles eroberte erst als Teil von One Direction die Welt und startete danach solo richtig durch. Die Doku beleuchtet seinen musikalischen Weg, seine Wandlung zum Stil-Idol und seinen Einfluss auf eine neue Generation. Inhalt: Harry Styles ist einer der markantesten Mainstream-Künstler der heutigen Zeit. Die Doku zeigt seinen Aufstieg vom Beginn als Teenie-Schwarm und Mitglied der Boyband "One Direction" bis zum gefeierten Weltstar. Mit seinen Musikvideos und stadionfüllenden Konzerten vermittelt er bei seinen Fans ein Gefühl von Zugehörigkeit und weckt somit weltweit Interesse. Robert Hearn nimmt die einzigartige Karriere des extravaganten Superstars unter die Lupe. Bildquelle: ORF/ZDF/Getty Images/Valerie Macon

ORF1
